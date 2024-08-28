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وفود التفاوض بشأن غزة تجتمع في الدوحة+فيديو

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر مطلعة بأن وفود التفاوض تجتمع في العاصمة القطرية الدوحة لعقد جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. وذكرت مصادر عبرية أنه من المتوقع عقد المباحثات بهدف تقليص الفجوات في القضايا العالقة ضمن إطار صفقة التبادل. فيما اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن المفاوضات ستنفجر خلال أيام من دون مرونة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا.

العالم - خاص بالعالم

جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مفاوضات فنية وعلى مستوى فرق العمل، تعد لها العاصمة القطرية الدوحة. وفد التفاوض الإسرائيلي توجه إلى الدوحة لمواصلة المباحثات مع الوسطاء بهدف تقليص الفجوات في القضايا العالقة ضمن إطار صفقة التبادل، وفق موقع القناة 13 الإسرائيلية.

فجوات يبدو أنها لا تزال كبيرة وفق ما أكده مسؤول أميركي مطلع على عملية التفاوض؛ خاصة فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، على الرغم من أن مباحثات القاهرة الاخيرة تطرقت إلى القضية بتفصيل شامل، إلى جانب اقتراح نتنياهو بشأن محور نتساريم الذي تم رفضه سابقا، ما يزيد من العقبات التي يضعها نتنياهو عبر شروطه المتلاحقة لقبول الاتفاق.

مفاوضات الدوحة تأتي وسط كثير من التناقض بين الواقع المحفوف بمخاوف العقبات التي تهدد المفاوضات، والتصريحات والأماني المتفائلة. تصريحات بدأها مجلس الأمن القومي الأميركي الذي اعتبر انه لا يزال هناك أمل إزاء نجاح محادثات وقف إطلاق النار في ظل استمرار مشاركة جميع الأطراف؛ في إشارة إلى جولة القاهرة التي حضرتها حماس.

ليكمل سلسلة التفاؤل الأميركي مصدر أميركي آخر وصف لشبكة سي إن إن اجتماعات القاهرة بالبناءة، وأنها نقطة انطلاق جديدة. تفاؤل رأت فيه حماس ضغطا إعلاميا أميركيا على المقاومة، ومحاولة لبيع الوهم.

وفي فلسطين المحتلة، قال مسؤولون مطلعون على تفاصيل المفاوضات في كيان الاحتلال، أن تقدما تم إحرازه في مسألة هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة، لكن تفاؤلهم هذا ينغصه الموقف المتعنت لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر. حيث اعتبروا أنه بدون مرونة نتنياهو بشأن فيلادلفيا فإن المفاوضات ستنفجر خلال أيام.

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