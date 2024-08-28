الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: الحكومة الاسرائيلية وافقت على تطبيق هدنة انسانية في بعض مناطق قطاع غزة لتسهيل عملية التطعيم ضد مرض شلل الاطفال

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :