روسيا تقصف منشآت أوكرانية للطاقة بالصواريخ والمسيرات

العالم - اوروبا

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تلغرام "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقت من الجو والبحر وبمسيرات طالت منشآت مهمة للطاقة تتيح عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. تمت إصابة جميع الأهداف"، بحسب فرانس برس.



من ناحيته، نقل موقع سبوتنيك الروسي عن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف قوله، إن عشرات الانفجارات هزت كييف وضواحيها صباح اليوم.



وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "من الصعب بالفعل إحصاء عدد الانفجارات في كييف، لكن هناك حوالي 10، بما في ذلك ضواحي المدينة".



وأشار إلى أن ضربة وجهت إلى منشأة للطاقة في أوديسا. وأوضح أنه في فولين تم تنفيذ ضربة في موقع تمركز للجيش الأوكراني، منوها إلى أن الانفجار وقع في المنطقة التي كانت القوات الأوكرانية تخفي فيها طائرتين من طراز "إف-16".



وأفاد بأن الكهرباء انقطعت عن مدينة ايفانوفرانكيفسك بأكملها تقريبًا في أوكرانيا، وتم إغلاق جزء من المدينة من قبل الجيش، كما تم تنفيذ ضربات على مدينة ستري في مقاطعة لفيف، وصاحب إحداها انفجار قوي، وبعد ذلك انقطعت الكهرباء هناك.



وأضاف أنه في خملنيتسكي نفذت هجمات على الجزء الجنوبي من المدينة والمقاطعة.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "القوات الروسية شنَّت هجومًا على أوكرانيا بأكثر من 100 صاروخ وما يزيد على 100 طائرة مسيَّرة عن بُعد".



وأضاف زيلينسكي أنه تم توجيه إحدى أكبر الضربات لأوكرانيا وعانى قطاع الطاقة بشكل كبير، مشيرا إلى أن "قطاع الطاقة تعرض لأضرار بالغة".



وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن روسيا شنت هجمات واسعة النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة على أكثر من نصف مناطق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.



وأضاف شميهال عبر تطبيق تلغرام "اليوم، تعرضت 15 منطقة لهجوم روسي واسع. استخدم العدو أنواعا مختلف من الأسلحة ما بين طائرات مسيرة وصواريخ كروز وأنظمة كينجال فرط صوتية. وسقط جرحى وقتلى"، وفقا لرويترز.



وقد تأثرت 15 منطقة اليوم نتيجة هجوم روسي واسع النطاق، حيث استخدم الجيش الروسي طائرات مسيرة وصواريخ كروز وكينجال.