الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الزعيم التركمانستاني يدعو الرئيس الايراني لزيارة عشق آباد

الزعيم التركمانستاني يدعو الرئيس الايراني لزيارة عشق آباد
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد الزعيم الوطني لتركمانستان قربانقلي بردي محمد اوف على التعاون الواسع بين ايران وتركمانستان موجها دعوة للرئيس الايراني مسعود بزشكيان لزيارة عشق آبادللمشاركة في المراسم السنوية لتكريم الشاعر التركماني مختوم قلي فراغي.

العالمإيران

وقال بردي محمد اوف في مؤتمر صحفي مشترك مع بزشكيان اننا نولي دائما اهمية كبيرة

واضاف ان بعض القضايا والمشروعات الضخمة في مجال الغاز والطاقة والكهرباء والطرق والنقل، كانت في صلب المحادثات التي اجريناها في طهران معربا عن امله في ان تعطي هذه المشروعات نتائج جيدة.

واعرب قربانقلي بردي محمد اوف عن ثقته بان هذه المشاريع ليس مهمة على الصعيد الثنائي فحسب بل على مستوى المنطقة.

وقال: اننا وجهنا دعوة للدكتور بزشكيان للمشاركة في ذكرى تكريم الشاعر التركماني مختوم قلي والتي ستقام قريبا.

واشار الى ان الاخوة الايرانيين قاموا بترجمة كتابه بعنوان "تكريم الام" الى الفارسية مشيرا الى اننا نتمتع بتقاليد واعراف مشتركة ونعتز ونحترم الام.

روابط ذات صلة

قائد الثورة: توسيع العلاقات بين إيران وتركمنستان أولوية قصوى

الزعيم الوطني لتركمانستان يصل طهران

بزشكيان: إجراء استراتيجي يحول إيران إلى قطب الغاز بالمنطقة

صور/توقيع 4 وثائق للتعاون المشترك بين إيران وتركمنستان