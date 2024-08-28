الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: سقوط مسيرة اميركية حاولت الاعتداء على نقاط الجيش السوري في محافظة دير الزور السورية

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :