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رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض: نؤكد أن احتراق سفينة سونيون مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

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