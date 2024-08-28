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رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض:السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني ستبقى عرضة لضربات القوات اليمنية حتى وقف العدوان والحصار على قطاع غزة

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

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