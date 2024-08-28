الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إستشهاد الشاب فراس علاقمة الذي أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :