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إستشهاد امرأة إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين في دير البلح

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

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