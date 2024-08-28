حزب الله يعلن استهداف مواقع مستحدثة وثابتة لجيش الاحتلال

العالم-لبنان

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب عن مجمل عملياته يوم الأربعاء 28-08-2024.

وأورد الحزب في بيانه: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ، وفقا للآتي:

1- شن هجوم جوي بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستوطنة يعرا ‏مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة، كردّ على ‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل الثلاثاء.

2- الساعة 14:20 استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:20 استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 16:15 استهداف موقع بياض بليدا ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

5- استهداف ‌‏مبان يستخدمها الجنود الإسرائيليون في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على ‌‌‏‌‏اعتداءاتهم على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- استهداف ‌‏مبان يستخدمها الجنود الإسرائيليون في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كردّ على ‌‌‏‌‏اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.