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عدة جرحى إثر قصف مقاتلات الاحتلال منزل الحواجري في النصيرات وسط قطاع غزة

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

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