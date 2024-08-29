برنامج الأغذية العالمي يعلق عملياته في غزة

العالم-الاحتلال

وأكد أن السيارة التي تعرضت لإطلاق نار حصلت على تصاريح متعددة من السلطات الإسرائيلية، مشددا على أن ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت توقف عملياتها في غزة نتيجة أوامر الإخلاء القسرية الإسرائيلية لأحياء في دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكر البرنامج في بيان أن القافلة التي كانت تضم مركبتين مدرعتين تلقت "العديد من الموافقات من تل ابيب على الاقتراب" من نقطة التفتيش عند جسر وادي غزة مساء أمس الثلاثاء.

وفي السياق قالت وكالة الأونروا ان الحرب على غزة قتلت 212 من موظفي الأمم المتحدة منذ السابع من أكتوبر.