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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن أن طائراتها المسيرة استهدفت محطة كهرباء في حيفا داخل الأراضي المحتلة

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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