عراقجي: آلة القتل الصهيونية زادت من حدة التوتر والعنف في منطقة غرب اسيا

العالم - ايران

وهنأ وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب، في اتصال هاتفي يوم الاربعاء عباس عراقجي بمناسبة تعيينه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية وتمنى له التوفيق والنجاح.

وأشار وزير خارجية هولندا إلى قلق بلاده من تصاعد حدة الأزمة في منطقة غرب آسيا، ودعا كافة الأطراف إلى ضبط النفس والحيلولة دون اتساع دائرة التوتر.

وأضاف: "تأمل هولندا أن تتوقف دائرة العنف والتوتر في المنطقة، وأن يتم توفير إمكانية إرسال المساعدات الإنسانية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".

واعرب وزير الخارجية الايراني بدوره في هذا الاتصال عن شكره لنظيره الهولندي وثمن تطور العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل.

وفيما يتعلق بالتطورات في منطقة غرب آسيا، اكد عراقجي على ضرورة الوقف الفوري للحرب ضد اهالي غزة وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد ازالة التوتر في منطقة غرب آسيا، في حين أن آلة القتل والعنف للكيان الصهيوني تؤدي الى زيادة التوتر والعنف في المنطقة".

كما ناقش الطرفان في هذا الاتصال الهاتفي وتبادلا وجهات النظر حول بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة برفع العقوبات، والقضايا القنصلية، فضلا عن الأزمة في أوكرانيا، وأكدا على استمرار المشاورات السياسية بين البلدين.