إرتفاع شهداء الضفة إلى 12 شهيدا منذ فجر الأربعاء

العالم – فلسطين

ودانت حركة حماس العدوان وقالت إنه محاولة لتنفيذ مخططات الاحتلال لتوسيع الحرب القائمة في غزة وإبادة الشعب الفلسطيني.

بدورها اعتبرت السلطة الفلسطينية أن الاحتلال يستنسخ تجربة إخلاء السكان من غزة على الضفة الغربية.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء الضفة منذ السابع من أكتوبر إلى 664 شهيدا، والحرجى إلى أكثر من 5600 جريح.

وكان جيش الاحتلال قد ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلفت 58 شهيدا وأكثر من 130 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء إلى 51 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

فقد استشهد ثلاثة فلسطينين، وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

كما استشهد ثمانية فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.