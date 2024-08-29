الاتحاد الأوروبي: لا يوجد أي تسرب نفطي في محيط ناقلة سونيون بالبحر الأحمر

العالم – اليمن

وأضافت المهمة أن ناقلة النفط التي ترفع علم اليونان لا تزال راسية ولم تنجرف.

إلا أن مسؤولا أمريكيا، طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن مادة مجهولة تتسرب من السفينة.

وكان البنتاجون قد أكد أن النيران لا تزال مشتعلة بالناقلة وأن النفط يتسرب منها على ما يبدو.

وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام، قد أكد أن احتراق سفينة "سونيون" مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني.

وقال محمد عبدالسلام في تصريح صحفي "بعد تواصل جهات دولية عدة معنا خصوصاً الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة سونيون".

وأضاف "أن احتراق سفينة النفط المذكورة مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني القاضي بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ فلسطين المحتلة بهدف ممارسة الضغط على كيان العدو الصهيوني لوقف عدوانه على غزة".

وشدد محمد عبدالسلام على جميع شركات الشحن البحري المرتبطة بكيان العدو الصهيوني أن تدرك أن سفنها ستبقى عرضة للضربات اليمنية أينما يمكن أن تطالها يد القوات المسلحة اليمنية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.