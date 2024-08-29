حرب الاحتلال علی الضفة الغربية ودور المقاومة والسلطة

العالم - مع الحدث

هل يتم التعامل معها باعتبارها ساحة من ساحات العدوان المستمر في غزة ومكملة لها فيما فصائل المقاومة تدعو للنفير العام والتصدي للاحتلال ومستوطنيه؟

ماذا عن هدف الاحتلال اقتلاع المقاومة من المخيمات واخلاء سكانها وخوض الحرب علی كل شئ والتعامل مع الضفة كما غزة بحسب وزير خارجيته؟

ما دلالة ان ما يحصل فيها من عمليات عدوانية يتم في المنطقة الف المفترض انها الخاضعة لاتفاق اوسلو وكيف ستتعامل السلطة مع النتائج؟

هذه الاسئلة كانت أبرز محاور النقاش في أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي محمد حاج موسی، والمتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..