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تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الاحتلال تتجه الى مخيم نورشمس بطولكرم

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

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