الفيفا: المنتخب الفلسطيني يقيم مبارياته على أرضه وبين جماهيره

العالم – فلسطين

وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، الأربعاء، ذكر اتحاد الكرة الفلسطيني “تلقينا خلال الأيام الماضية، قرارًا من فيفا، والاتحاد الآسيوي للعبة، بإقامة مباراة منتخبي فلسطين والأردن ضمن تصفيات مونديال 2026 على استاد فيصل الحسيني بفلسطين”.

وأضاف البيان “تلقينا أمس الثلاثاء رسالة من الاتحادين الآسيوي والدولي، مفادها تعذر إقامة المباراة في فلسطين نظرًا لضيق الوقت، وخشية من أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول الأشقاء الأردنيين، وأيضًا عرقلة دخول الكوادر الفنية المكلفة بالإشراف على المباراة، ووفدي الاتحادين الآسيوي والدولي، ولذلك ارتأينا مضطرين أن نلعب هذه المباراة فقط في ماليزيا”.

وشدد اتحاد الكرة الفلسطيني “إننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نؤكد أن الترتيبات جارية لاستضافة المباراة الثانية على ملعبنا لمنتخبنا في التصفيات أمام شقيقه الكويتي في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أرض فلسطين”.

ويشارك منتخب فلسطين للمرة الأولى في تاريخه بالدور الثالث (الأخير) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يوجد في المجموعة الثانية برفقة منتخبات كوريا الجنوبية والعراق وسلطنة عمان، بالإضافة للأردن والكويت، حيث يتأهل المتصدر والوصيف للنهائيات مباشرة.