نادي الأسير: الاحتلال ارتكب انتهاكات وتعذيب بالضفة الغربية

العالم - فلسطين

وشددا في بيان مشترك على أن “جيش الاحتلال ارتكب انتهاكات بحق فلسطينيين وبدت عليهم آثار التعذيب بعد الإفراج عنهم”.

وكانت مصادر إعلامية، أكّدت أن “قوات الاحتلال أخرجت عددا من الفلسطينيين من منازلهم في جنين، شمال الضفة الغربية، وأن قناصة من جيش الاحتلال اعتلوا أسطحها”.

وأفاد شهود عيان بأن “قوات الاحتلال حاصرت مستشفى جنين من كل الجهات، وأن الاشتباكات مستمرة في المنطقة”.

بدورها أكدت القناة 14 العبرية إصابة جندي بجروح جراء استهدافه من قبل من وصفتهم بـ”المسلحين” في مخيم جنين بالضفة الغربية.

كما أشار شهود عيان إلى أن “الاحتلال داهم عشرات المنازل في مخيم نور شمس بطولكرم، شمال غرب الضفة الغربية، وحوّل بعضها إلى مراكز اعتقال وتحقيق”.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين في أحد مباني مخيم الفارعة بمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

ولا يزال جيش الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس بطولكرم منذ فجر يوم الأربعاء، مع اعتلاء قناصة الاحتلال عددا من المنازل في مخيم الفارعة في طوباس، شمال الضفة أيضا.

وتشهد مناطق الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال، يتخللها مواجهات ميدانية، ما أسفر عن اعتقال الآلاف الفلسطينيين وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

ويواصل جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و534 شهيدا، وإصابة 93 ألفا و778 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.