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قوات خاصة بلباس مدني تسللت أطراف مخيم طولكرم واعتقلت قائدا بسرايا القدس

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

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