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جيش الاحتلال يعلن اصابة أحد جنوده في اشتباكات مع المقاومة في طولكرم

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

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