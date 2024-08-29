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الاحتلال يعلن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم قائد سرايا القدس بعد محاصرة مبنى بطولكرم

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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