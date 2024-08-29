قناة العالم
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
اعلام الاحتلال: سقوط صاروخين اطلقا من القطاع على كيسوفيم بغلاف غزة
عاجل
جيش الاحتلال يعلن اصابة جندي من وحدة اليمام برصاص مقاومين في طولكرم
عاجل
ارتفاع ضحايا عمليات قوات الاحتلال في جنين وطوباس وطولكرم الى 17 شهيدا
عاجل
معاريف: مقتل 15 جنديا اسرائيليا بغزة والشمال في أغسطس الاكثر دموية خلال الحرب
عاجل
صفارات الانذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم المحاذية لقطاع غزة
عاجل
الاحتلال يعلن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم قائد سرايا القدس بعد محاصرة مبنى بطولكرم
عاجل
قصف مدفعي لقوات الاحتلال يستهدف اطراف بلدة الوزاني جنوبي لبنان
عاجل
جيش الاحتلال يعلن اصابة أحد جنوده في اشتباكات مع المقاومة في طولكرم
عاجل
قوات خاصة بلباس مدني تسللت أطراف مخيم طولكرم واعتقلت قائدا بسرايا القدس
عاجل
تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الاحتلال تتجه الى مخيم نورشمس بطولكرم
معاريف: مقتل 15 جنديا اسرائيليا بغزة والشمال في أغسطس الاكثر دموية خلال الحرب
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
خاص بقناة العالم..
قيادي في حماس.. لانعول علی دور امريکا ونعتبرها شريکة لـ'إسرائيل'
مسيرات حزب الله تحرق مستوطنة يعرا في الجليل الغربي
منشأة "عماد 4" الصاروخية .. رسائل بالبنط العريض !
اول تعليق لأبو عبيدة على انتخاب السنوار خلفا للشهيد هنية
شاهد/ فرحة شابة اجنبية بإنتخاب السنوار خلفا لـ'المحبوب هنية'
باكستان ترد على مزاعم اسرائيلية حول تزويدها إيران بأسلحة نووية
تفاصيل مثيرة عن مسيرة يحيی السنوار..
المطلوب رقم 1 لإسرائيل يصبح رئيساً لحماس !
خاص بالعالم..
اغتيال هنية عملية انتحارية اسرائيلية والرد عليها مسألة شرف!
خاص بقناة العالم..
بعد عقد من قطع الزيارات، ماذا يفعل وزير الخارجية الأردني في طهران؟
شاهد بالفيديو..
ماذا قال الشهيد هنية عام 2006 في أول حديثه عن قناة العالم؟
مقالات و تحليلات
هل تواجه الضفة الغربية مصير غزة؟
'اليميني والمتطرف'.. في القاموس الأمريكي!
بعد مستنقعي غزة ولبنان حان دور مستنقع الضفة
غزة.. بين إخوة الدم و إخوة السلاح
في "يوم الأربعين".. حزب الله يدفن فكرة إستعادة "إسرائيل" ردعها
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.