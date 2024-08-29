الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع ضحايا عمليات قوات الاحتلال في جنين وطوباس وطولكرم الى 17 شهيدا

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :