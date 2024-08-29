إستشهاد 5 مقاومين من سرايا القدس بينهم القائد 'أبو شجاع'

العالم – فلسطين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني: إن قوة إسرائيلية بتوجيه من الشاباك اغتالت 5 مقاومين بينهم قائد كتيبة نور الشمس محمد جابر “أبو شجاع”.

ولم ترد تأكيدات فلسطينية حول ذلك.

كما أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى إصابة أحد جنود الاحتلال خلال المعركة مع المقاومين الفلسطينيين، إضافة إلى اعتقال المطارد محمد قصاص.

واقتحمت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الخميس، مخيم طولكرم تزامنا مع العدوان المتواصل على مخيم نور شمس والمدينة.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب مجد ماجد داوود (21 عاما)، -وهو طالب في جامعة خضوري في تخصص الهندسة المعمارية- برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، واحتجزت جثمانه ومنعت طواقم الإسعاف من دخول المخيم.

كما اعتقلت قوة خاصة صهيونية تسللت الى داخل المخيم الشاب محمد قصاص بعد إصابته، وتدعي قوات الاحتلال أنه مطلوب لديها.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على المخيم بعد تسلل قوة خاصة "إسرائيلية" إلى داخله، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه، ونشرت القناصة فوق أسطح البنايات المرتفعة، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف أنيرجا تجاه أحد المنازل، ما تسبب في اشتعال النيران فيه، ولم يعرف ان كان هناك اصابات في صفوف المواطنين بسبب الحصار المشدد ومنع الاسعاف من دخول المخيم.