أبو شاهين: العدوان على الضفة يأتي استغلالاً للتواطؤ العربي

العالم - فلسطين

وأشار أبو شاهين في تصريح صحفي، إلى أن العدوان على الضفة والذي يأتي بمشاركة ودعم أمريكي وغربي يهدف لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وممارسة كل صنوف القتل والإجرام بحقه لدفعه إلى رفع الراية البيضاء والاستسلام وتصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع جغرافية وديمغرافية جديدة وبسط هيمنة الكيان على المقدسات في مدينة القدس.

وأوضح أن العدوان على الضفة هو استكمال للعدوان على قطاع غزة، من خلال شن عملية عسكرية شاملة هي الأشرس منذ العام 2002، وممارسة جرائم القتل وحرب الإبادة، واستهداف البنى التحتية وحصار المشافي وتدنيس المساجد وحملات الاعتقال وعمليات الاغتيال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

ولفت عضو المكتب السياسي للجهاد إلى أن تصريحات وزراء حكومة العدو تؤكد على وجود مخطط يهدف إلى خلق وقائع جديدة على الأرض، تمهّد لضم الضفة، وإجراء تغيير سكاني، ونحذر من موجات تهجير قد يستخدمها العدو لاقتلاع أهل الضفة من بيوتهم وأراضيهم.

وادان أبو شاهين الصمت العربي وحمّل المسؤولية للمنظومة الدولية التي تتشدق بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها ونيل الحرية ومقاومة المحتلين، فيما تنتهك كل هذه القيم والقوانين على أرض فلسطين، وتقف متفرجة ما يجعلها شريكا في حرب تصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع، وسيواجه هذا العدوان ويستبسل دفاعا عن حقوقه الكاملة، ولن تنكسر إرادة الصمود والمقاومة وستبقى جذوة المقاومة في الضفة مشتعلة.

كما أكد آن الأوان للسلطة الفلسطينية أن تعيد النظر في سياساتها وأن تنخرط مع شعبها في مواجهة هذا العدوان واتخاذ إجراءات عملية في مقدمتها وقف التنسيق الأمني.