كارثة السيول في السودان.. فيديو خاص يوثق الأضرار والمعاناة

العالم- مراسلون

هذا ما تبقى من قرية ضمن عشرات القرى الصغيرة التي جرفتها السيول الناجمة عن إنهيار سد أربعات قرب مدينة بورتسودان فالسيول في السودان جرفت المزارع والمراعي وأودد بحيات 148 شخصا وفق أحدث الإحصائيات الرسمية فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ومن نجا منهم ظل عالقا لأيام في سفوح الجبال.

وقال محمد أوشيك وهو أحد الناجين من السيول لمراسل العالم: "إن الحال مزري، هناك جثث والسيول جرفت كل شيء حتى وصلت إلى البحر".





السلطات السودانية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية التي هرعت إلى مواقع المتأثرين بالسيول، وعدت بتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لهم. فيما بدأ ترحيل مئات الأسر التي غمرت مياه السيول منازلها بمدينة طوكر إلى بورتسودان في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ تواجه صعوبات للتحرك في محاولة للبحث عن ناجين.





وقال اللواء يوسف إمام وهو من إدارة الدفاع المدني: " حاليا نعمل بالشراكة مع الهلال الأحمر في انتشال العالقين الجثث، وعندنا ارتكاز موجود حاليا بالمحلية يقدم خدمات الغاز ويبحث ععن الجثث وإن شاء الله عندنا فريق آخر سيأتي من أجل المسح الميداني للمتضررين وتقديم الإيؤاء لهم".





وتتزايد المخاوف مع توقعات خبراء الإرصاد الجوية التي تشير إلى احتمالية استمرار المزيد من الأمطار الغزيرة طوال الأيام المقبلة.

ما يهدد بتفاقم الأوضاع وزيارة الأضرار ومعدلات الإصابة بالكوليرا التي وصلت إلى نحو 1500 إصابة راح ضحيتها 56 شخصا على الأقل. الأزمات الإنسانية المتلاحقة في مواجهة السودانيين ومع تعدد أسبابها ومصادرها إلا أن الوضع يحتاج لتدخلات عاجلة في وقت تعاني فيه البلاد من ظروف اقتصادية صعبة بالسبب الحرب.