اختتام مؤتمر رويان الدولي للطب الإنجابي والخلايا الجذعية في إيران

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وقال الدكتور عبدالحسين شاهوردي هو رئيس معهد رويان الدولي للأبحاث الطبية لمراسلة العالم: "في هذه الفعاليات والتبادل العلمي وتشجيع الباحثين الشباب من دول العالم، تم إعداد هذه الجائزة تخليدا لذكرى الدكتور كاظمي الذي وضع اللبنة الأولى لمؤسسة رويان للبحث العلمي، ويعد أيضا هذا المؤتمر ميدانا للباحثين في البلاد للتعرف على أحدث الإنجازات الأجنبية والتعريف بقدرات رويان والمجتمع العلمي في ايران للباحثين في العالم".



وقال البروفيسور توماس براون لمراسلة العالم: "إن هذه القضية الدولية لتبادل ومشاركة القضايا العلمية بين الباحثين مهمة، لذا فإن المؤتمرات تتمتع بالتأكيد بميزة كبيرة. مؤتمر رويان الدولي رائع للغاية".

شارك في هذا المؤتمر 33 عالما وباحثا عالميا من أمريكا وإنجلترا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا والصين وروسيا واليابان والسويد وسويسرا وقطر والهند، وبلغ عدد الملخصات الواردة أكثر من اربعمئة وعشرين 420 مقالا، منها 186 في مجال الإنجاب، و169 في مجال الخلايا الجذعية، و 46 في مجال التمريض والولادة.

وقالت الدكتورة مريم حافظي وهي سكرتيرة مؤتمر رويان الدولي للإنجاب: "ومن بين أكثر من 370 بحثا تم قبولها في المؤتمر، تم اختيار 7 بحوث في المحاور الثلاثة، وهي علوم الإنجاب والخلايا الجذعية والتكنولوجيا الحيوية. وقد حصلت هذه الأبحاث السبعة على أعلى النقاط من الحد الأقصى وهو 30 امتيازا وسيتم تكريم الباحثين".

ومنحت جائزة الدكتور كاظمي السادسة لعام 2024 بشكل مشترك لاثنين من الباحثين المتميزين، البروفيسور توماس براون وهو أحد الباحثين الألمان الرئيسيين في معهد ماكس بلانك لأبحاث القلب والرئة، والفائز الثاني هو العالم الشاب والمتميز الدكتور نيكولا ريورون، مدير مختبر أبحاث الأجنة في معهد التكنولوجيا الحيوية الجزيئية التابع لأكاديمية العلوم النمساوية.