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الهلال الاحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بمركز اسعاف جنين وطواقمه بشكل كامل

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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