الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: انقطاع المياه والكهرباء عن معظم مناطق مخيم نورشمس

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :