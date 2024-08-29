متحدث باسم الجهاد: علی السلطة الفلسطينية ان تواجه الحرب بالحرب

العالم - خاص بالعالم

وأشار محمد حاج موسی في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم، الی تحذير السلطة الفلسطينية من تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضفة، واعتباره تصعيدا خطيرا ومطالبة العالم بالتحرك الفوري للجم حكومة بنيامين نتنياهو.

وعلق المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي علی هذا الموقف من السلطة الفلسطينية قائلاً:"11 شهراً والمجزرة وحرب الابادة مستمرة في قطاع غزة والعالم لم يحرك ساكناً، وكل القرارات الدولية "اسرائيل" قالت للعالم ولكل المتظاهرين ولكل المتذمرين (كما يقال بالمثل الفلسطيني) "بلها واشرب مايتها".

اقرأ ايضاً.. أبو شاهين: العدوان على الضفة يأتي استغلالاً للتواطؤ العربي

وأكد حاج موسی:"علينا ان نفهم كفلسطينيين ان لاسبيل الا بالمواجهة والقتال. فطوفان الاقصی قد حصل في قطاع غزة لكن شهية الاحتلال في القتل ظهرت علی امتداد جغرافيا فلسطين وهي واضحة لدينا كفلسطينيين منذ فجر التاريخ".

وأضاف المتحدث باسم الجهاد الاسلامي:"الان وبعد ان تملص الاحتلال من كافة الاتفاقيات واتفاق اوسلو وتداعياته وبعد القرارات التي صدرت عن سموتريتش بتقويض سلطات السلطة الفلسطينية وحضورها وبالتالي اعلان الحرب عليها، السلطة الفلسطينية يجب ان تواجه الحرب بالحرب".

وأوضح ان الاحتلال لايفرق بين الفصائل الفلسطينية وجميع الفلسطينيين يواجهون حرب ابادة عليهم ان يقابلوها متفرقين علی أساس المقاومة وان يجتمع الجميع علی ضرورة مواجهة الاحتلال.

وأشار الی تسليح المستوطنين واطلاق عنانهم في الاعتداء علی فلسطينيي الضفة الغربية، قال:"ان شهية المستوطنين قد ازدادت وقد سلح بن غفير المستوطنين علی مرأی ومسمع العالم".

شاهد ايضاً.. إرتفاع شهداء الضفة إلى 12 شهيدا منذ فجر الأربعاء

وشدد علی انه "لدينا ما يقارب 70 ألف قطعة سلاح بين أبناء السلطة الفلسطينية؛ اذا لم يكن هذا الوقت هو وقت استخدامها لمواجهة المستوطنين وصد جيش الاحتلال الذي يدخل المخيمات، فمتی؟".

وأكد محمد حاج موسی:"علينا ان نتحد كفلسطينيين حول المقاومة؛ فهذه نقطه نستطيع من خلالها فقط ان نواجه الاحتلال ونرغمه علی ايقاف العدوان علی قطاع غزة".