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الصحة بغزة: 4 مجازر للاحتلال خلفت 68 شهيدا و77 اصابة في الـ24 ساعة الماضية

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

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