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سرايا القدس: ايقاع قوة مشاة في كمين مركب بطولكرم ردا على اغتيال القائد ابوشجاع

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

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