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سرايا القدس: مقاتلونا بجنين يستهدفون جيش الاحتلال والياته بالرصاص والعبوات الناسفة

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

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