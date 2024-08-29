بالتفاصيل.. الرد الاولي لكتيبة طولكرم على اغتيال قائدها "أبوشجاع"

العالم - فلسطين

وقالت السرايا في بلاغ عسكري: " في إطار الرد الأولي على اغتيال قائدنا تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة مشاة في كمين مركب في محور المنشية خلف مسجد أبو عبيدة حيث تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة معدة مسبقًا في القوة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة".

واستشهاد مقاومون، بينهم قائد سرايا القدس- كتيبة طولكرم محمد جابر "أبو شجاع" خلال اشتباكات مُسلحة بعد محاصرة مبنى في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن قوات اليمام الخاصة تمكنت من اغتيال "أبو شجاع" في طولكرم، مشيراً إلى أنه المطلوب الأول في الضفة الغربية المحتلة، لضلوعه في سلسلة طويلة من العمليات الفدائية ضد الاحتلال.

نص بلاغ سرايا القدس- كتيبة جنين :

((وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ))

سرايا القدس-كتيبة طولكرم

#تصدي_اقتحام_العدو

في إطار الرد الأولي على إغتيال قائدنا تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة مشاة في كمين مركب في محور المنشية خلف مسجد أبو عبيدة حيث تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة معدة مسبقًا في القوة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة.

قتالنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

#رعب_المخيمات

#معركة_طوفان_الأقصى

ســــرايا الـــقـدس -كـــتـيـبـة طولكرم

الإعــلام الحــربــي