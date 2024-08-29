قوات الاحتلال تغتال قائد كتيبة طولكرم بصاروخ

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعلن اليوم الخميس قتله قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، محمد جابر الملقب بأبي شجاع و4 آخرين من أعضاء الكتيبة في تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس في الضفة الغربية، وذلك بعد عملية عسكرية موسعة أطلقها أمس الأربعاء.

وقال مراسل العالم إنه في حوالي الساعة الرابعة فجرا حاصر الجيش الإسرائيلي مبنى في مخيم طولكرم، حيث كان يوجد عدد من المقاومين الفلسطينيين من بينهم أبو شجاع.

وأطلقت قوة من جيش الإحتلال صاروخاً على المبنى المحاصر خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات المقاومة.

وفي نهاية الاشتباكات المسلحة، قتل قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع و4 آخرون كانوا برفقته، في حين اعتقل جيش الإحتلال فلسطينيا من المبنى ادعی انه کان مطلوبا.

في المقابل، أعلن جيش الإحتلال إصابة جندي بجروح خلال الاشتباكات المسلحة بمخيم نور شمس.

إقرأ ايضاً.. من هو الشهيد أبو شجاع قائد كتيبة طولكرم؟