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7 شهداء في قصف الاحتلال منطقة المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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