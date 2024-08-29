شاهد.. آخر صيحات جيش الاحتلال في الضفة الغربية

العالم - مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية أن وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها أعلنت عن 12 شهيداً في شمال الضفة الغربية منذ صباح يوم أمس الأربعاء وحتى هذه اللحظة، مع الإشارة إلى أن هذا العدد قابل للتغيير.

وأضاف، أن جنوب الضفة الغربية شهد اقتحاما واسعا لمخيم العروب للاجئين الواقع شمالي مدينة الخليل، حيث تم تسجيل 12 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين. وأوضح أن هذا الاقتحام كان عنيفاً وقوياً، حيث دخل جيش الاحتلال إلى المخيم بأعداد كبيرة وقام بتفتيش عدد كبير من المنازل، ووزع مناشير تهدد بمكافحة ما يزعم أنه "إرهاب" وكل من يحاول استهداف الإسرائيليين، في إشارة إلى المواجهات التي تحدث في المخيم واستهداف البرج العسكري الإسرائيلي المقام عند مدخل المخيم.

وأشار مراسل العالم إلى أن من بين المعتقلين أشقاء وأب ونجليه، حيث تم إخراجهم بطريقة همجية من بيوتهم وتركهم في العراء لفترة طويلة قبل نقلهم إلى مركز تحقيق.

وقال مراسل العالم إن جيش الاحتلال اقتحم منطقة وادي الهرية في الخليل وفتش أحد المنازل وسرق مبلغ 40,000 شيكل من المنزل قبل أن ينسحب.

وأضاف أن جيش الاحتلال، منذ إعلان العملية العسكرية التي يشنها في الضفة الغربية، قام باتخاذ العديد من الإجراءات مثل وضع مكعبات إسمنتية جديدة في مناطق بيت لحم، مما زاد من الضغط على الأهالي وأدى إلى إغلاق مداخل إضافية. وأشار إلى أن هناك انتشاراً غير مسبوق للقوات الإسرائيلية في مناطق جنوب الضفة، وخاصة في الخليل.