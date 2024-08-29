الاحتلال يحاصر عائلة فلسطينية في مخيم نور شمس والسبب..

العالم - مراسلون

أفادت مراسلة قناة العالم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمراً اليوم الخميس في اقتحاماته لمخيمات شمالي الضفة الغربية، حيث يواصل حصاره لمخيم جنين بالإضافة إلى مخيم نور شمس، حيث يحاصر عائلة فلسطينية بعد محاولتهم الخروج من منزلهم المحاصر على أطراف مخيم نور شمس.

وأضافت المراسلة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من مخيم الفارعة بالضفة الغربية بعد عملية عسكرية طويلة دامت لأكثر من 30 ساعة، مخلفاً دماراً كبيراً في مسجد "أبو بكر الصديق". وأوضحت أن أهالي مخيم الفارعة شيعوا جثامين أربعة شهداء، بينهم طفلان شقيقان، وشهيد آخر ارتقى إثر قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة لأحد المنازل، والرابع استشهد برصاص قوات الاحتلال يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت المراسلة إلى أن هناك دماراً كبيراً في البنية التحتية بمخيم الفارعة، بما في ذلك الممتلكات الفلسطينية والمركبات والمنازل. كما قام جيش الاحتلال بحصار نقطة طبية واعتدى على الطاقم الصحي فيها خلال الاقتحام الواسع الذي نفذه في المخيم.