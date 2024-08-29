الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار تدوي شمال الجولان المحتل خشية تسلل طائرات مسيرة

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :