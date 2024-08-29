الاحتلال يحاول ابتلاع الضفة.. بماذا توعدت المقاومة؟

العالم - خاص بالعالم

هجوم وسع الاحتلال نطاقه في طولكرم، مشددا الحصار على مخيم نور شمس، وسط اشتباكات ضارية مع المقاومين الفلسطينيين وسماع اصوات انفجارات قوية.

تبادل لاطلاق النار انتهى باستشهاد قائد كتيبة طولكرم سرايا القدس محمد جابر الملقب بابو شجاع واربعة اخرين من اعضاء الكتيبة كانو برفقته واصابة جندي اسرائيلي من وحدة اليمام الخاصة. في حين اعتقل المقاوم المطلوب محمد قصاص.

جنين شهدت هي ايضا توسيع الاحتلال لعملياته فيها، مواصلا حصار ودهم منازل والدفع بتعزيزات عسكرية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة وسماع دوي انفجارات بين الحين والاخر.

توغل اسرائيلي امتد الى مخيم الفارعة في طوباس وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وبينما تعرض مخيم العروب شمال الخليل للاقتحام للمرة الثانية خلال ساعات، شهدت مدينة نابلس ومخيمي بلاطة وعسكر سلسلة اقتحامات تخللها اعتقالات لعدة مواطنين. وذلك في اطار عملية هي الاكبر منذ عقدين، تعد بداية لعملية تهجير نهائية لسكان الضفة الغربية، بزعم تدمير بنية تحتية للمقاومة الفلسيطينية، مستفيدة من الضعف الفلسطيني والتواطؤ الغربي والتخاذل العربي.

الا انه ورغم التحشيد العسكري الكبير ومشاركة الطائرات المقاتلة والمسيرات، الا ان فصائل المقاومة تواصل التصدى للاحتلال الاسرائيلي، وتكبده خسائر بشرية ومادية، متعهدة باذاقته رعب المخيمات.