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ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع الى 40602 شهيد و93855 جريحا

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

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