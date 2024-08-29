الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
١٠:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

5 شهداء جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين في عبسان الكبيرة بخانيونس

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :