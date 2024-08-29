الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
١١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تهاجم بمسيرات انقضاضية مقر قيادة فرقة الجولان بثكنة نفح

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :