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متحدث الخارجية الإيرانية يدين بشدة الهجوم الوحشي للجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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