الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يجري محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء النرويجي

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

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