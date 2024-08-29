الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
١١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: سياسة إيران تتمثل بالتعاطي وبسط العلاقات مع كافة دول العالم

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :