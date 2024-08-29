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تشاهدون  في  برنامج بانوراما..

الإتحاد الأوروبي، محاولات خجولة لردع الكيان.. الحرب في أوكرانيا، صراع الاستراتيجيات

الإتحاد الأوروبي، محاولات خجولة لردع الكيان.. الحرب في أوكرانيا، صراع الاستراتيجيات
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الأول إعلان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إجراء سؤال الدول الأعضاء عن إمكانية إدراج بعض الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قائمة العقوبات الأوروبية، بسبب ما يبعثونه من رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين وأفكارا تتعارض مع القانون الدولي.

العالم - بانوراما

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تصاعد حدة المعارك في اوكرانيا حيث يشن الجيش الروسي هجوما موسعا داخل الاراضي الاوكرانية بالتزامن مع استمرار توغل قوات كييف داخل الاراضي الروسية وهجومها على كورسك.

وقد اعلنت روسيا سيطرتها على قريتين جديدتين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا. وبموازاة ذلك واصلت المسيرات الانتحارية الروسية ضرب اهداف في الاراضي الاوكرانية.

وتعرضت كل من كييف وخاركيف شرقي اوكرانيا ومحيطها وعدد من المقاطعات المجاورة لقصف جوي.

في حين افادت تقارير صحافية بوقوع سلسلة انفجارات في محيط مدينة خاركييف.

سياسيا قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المفاوضات مع أوكرانيا أصبحت بلا معنى عقب هجوم الأخيرة على كورسك الروسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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