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السيد الحوثي: تصعيد العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية هو الاكبر منذ 22 عاما

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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